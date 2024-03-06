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Uzmanpara Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?
Haberler Uzmanpara Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 31.58’in üzerinde başladı.

06.03.2024 - 08:52 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi fiyatlamaları para ve emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Piyasalar Fed’den haziran ayına kadar olası bir faiz indirimini fiyatlıyor. 

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Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Dün yüzde 4.112 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.119 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 103.490 seviyesi üzerindeki cansız seyri dikkat çekiyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 31.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.55, en yüksek ise 32.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.61 lira ile yükseliş gösteriyor.

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