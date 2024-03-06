Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi fiyatlamaları para ve emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Piyasalar Fed’den haziran ayına kadar olası bir faiz indirimini fiyatlıyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Dün yüzde 4.112 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.119 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 103.490 seviyesi üzerindeki cansız seyri dikkat çekiyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 31.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.55, en yüksek ise 32.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.61 lira ile yükseliş gösteriyor.