Gram altında yeni rekor
Altın fiyatları geçtiğimiz gün dikkat çeken hareketlere sahne olmuş, gram altın 2180 TL seviyesine kadar yükselmişti. Gram altın bugün rekor tazeledi. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi fiyatlamaları para ve emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Piyasalar Fed’den haziran ayına kadar olası bir faiz indirimini fiyatlıyor.
ONS ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET
Bu hafta ons altındaki sert hareketler dikkat çekti. Özellikle geçtiğimiz gün 2141 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 4 Aralık tarihinden bu yana en yüksek seviyesini test etti. Ons altın 4 Aralık’ta 2148 dolar seviyesini görmüştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş değerli metal altını pozitif yönde etkilerken, dolar endeksinin 103.700 seviyesi üzerindeki cansız seyri dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN DÜN 2180 TL'Yİ GÖRDÜ
Ons altındaki sert yükseliş gram altının rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Dün gram altın fiyatı 2180 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Haftanın üçüncü işlem gününe 2129 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2137 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2123 dolar, en yüksek ise 2139 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Güne 2163 liradan başlayan gram altın 2189 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2181 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2158 TL seviyesi test edildi.