Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler şekillendiriyor. Özellikle son zamanlarda dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

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DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.46, en yüksek ise 32.57 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.71 lira ile primli seyrediyor.