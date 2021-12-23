Dolar bugün kaç TL?

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

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Döviz kurlarındaki yükselişi engellemek ve Türk lirasına ilgiyi artırmak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi paketini halka duyurdu.

Buna göre tasarruflarını Türk lirasında tutan vatandaşların mevduattan elde ettikleri faiz geliri dolar kurundaki değer kazancının altında kalırsa bu fark devlet tarafından vatandaşlara ödenecek.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günü yeni ekonomi programını açıklamasının ardından Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. 18.36 lirayı aşarak rekor kıran dolar kuru 10.57 lira seviyesine kadar geriledi. 20.74 lirayı aşan euro ise 12.03 lira seviyesine düştü.