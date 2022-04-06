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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 14.70’in üzerinde başladı.

06.04.2022 - 09:23 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen sıkı para politikasına yönelik mesajlarda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılması gerektiğini söylemiş, Fed üyelerinden de yapılan açıklamaya destek gelmişti. 

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Fed cephesinden ise faiz artışına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Fed’in başkan yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard, 9 trilyon dolarlık bilançonun geçmiş dönemlere göre daha hızlı azaltılacağını söyledi.   

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed’in 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak görüşülmesi gerektiğini söyledi. 

DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN ZİRVESİNDE 

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.633’e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesindeki yerini yeniledi. Dolar endeksi ise 99.704’e çıkarak 2 yılın zirvesine çıktı. 

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 14.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.70, en yüksek ise 14.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.03 lira ile geriliyor. 

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