Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler bugün saat 17.00’de Jackson Hole Sempozyumu’nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada olacak.

Goldman Sachs, Powell'ın yapacağı konuşmada temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası verdiği sıkılaştırma mesajlarını tekrarlamasını beklediğini açıklamıştı. Powell piyasalara faiz artışına ilişkin şahin mesajlar verirse bu durumda dolar küresel çapta güçlenebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE GERİLEME

Perşembe günü ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.128 seviyesini aşarak 41 günün zirvesini gördü. Sert yükselişin ardından tahvil faizi düşüşe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.069’dan işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi ise salı günü 109 seviyesini aşarak 5 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.664 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.04, en yüksek ise 18.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.12 lira ile yatay seyrediyor.