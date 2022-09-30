Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler dün saat 15.30’da ABD’de açıklanan 2. çeyrek GSYH rakamlarındaydı. Buna göre ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0.6 oranında daralma gösterdi.

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Piyasa beklentisi de ekonominin yüzde 0.6 oranında daralma göstereceği yönündeydi.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.46, en yüksek ise 18.56 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.23 liradan işlem görüyor.