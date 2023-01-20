Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyonunun yıllık ve aylık bazda düşüş göstermesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı artmış, hisse ve emtia piyasaları yükselirken dolar endeksi gerilemişti.

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ABD’de aralıkta yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine gerilerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA YÖNÜ TAYİN EDECEK

1 Şubat tarihinde yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Kritik faiz kararı para ve emtia piyasalarında yönü tayin edecek. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert düşüş kaydeden dolar endeksi yeni haftanın ilk 3 gününde sınırlı da olsa toparlanma kaydetti.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.71, en yüksek ise 18.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.37 liradan işlem görüyor.