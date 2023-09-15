Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de enflasyon rakamları açıklandı.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyordu.

PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı da merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.91'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.87, en yüksek ise 27.13 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.70 liradan işlem görüyor.