Dolar bugün kaç TL?

ABD’de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi ve ülkede çekirdek enflasyonun da gerileme kaydetmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını sonlandırdığı yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

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Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

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MERKEZ BANKASI DÜN FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası faiz kararını dün saat 14.00’te açıkladı. Banka politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti politika faizinin 250 baz puan artırılması yönündeydi.

Karar sonrası dolar/TL’de ise aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Faiz kararı öncesinde 28.82 liradan işlem gören dolar/TL 28.55 lira seviyesine kadar geriledi. Euro ise 31.22 lirayı gördü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 28.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.76, en yüksek ise 28.92 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.51 lira ile primli seyrediyor.