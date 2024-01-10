Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarından sonra Fed’in 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

Cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Bugün dolar endeksi 102.582 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.026 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 29.92’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 29.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.82, en yüksek ise 29.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.79 lira ile hafif yükseliş gösteriyor.