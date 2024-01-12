Dolar bugün kaç TL?

Son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayına kadar olası bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması ile piyasalarda fiyatlamalar değişti. Aralık ayının sonlarına doğru sert düşüş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yeniden toparlanma gösterdi.

Haberin Devamı

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan piyasaların gözü kulağı dün saat 16.30'da açıklanan aralık ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.4, aylık bazda ise 0.3 oranında artış gösterdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de yıllık enflasyonun 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyordu. Çekirdek tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.982 ile yükseliş gösterirken, dolar endeksi 102.241 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 29.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.78, en yüksek ise 30.39 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.02 lira ile yatay seyrediyor.