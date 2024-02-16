Dolar bugün kaç TL?

Salı günü piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.

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ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son 8 ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.72’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 30.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.80, en yüksek ise 30.85 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.15 lira ile primli seyrediyor.