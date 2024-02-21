Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

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Bugün ise gözler ABD Merkez Bankası’nın 30-31 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarında olacak. Fed toplantı tutanaklarını saat 22.00’de açıklayacak. Tutanaklarda Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına dair sinyaller aranacak.

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Dolar endeksi bugün yatay seyrederek 104.030’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.275 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.85, en yüksek ise 30.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.50 lira ile primli hareket ediyor.