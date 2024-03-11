Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?
Haberler Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 31.96’nın üzerinde başladı.

11.03.2024 - 08:51 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Piyasalar cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi. 

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 102.358’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.038’i gördü. Bugün dolar endeksi 102.691 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.069 ile geriliyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 31.96’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.00 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.92, en yüksek ise 32.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.10 lira ile yükseliyor. 

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Haberi Görüntüle

 

Bitcoin'de tarihi rekor! Bir eşiği daha aştı

Bitcoin'de tarihi rekor! Bir eşiği daha aştı
Ünlü oyuncu hamilelik haberini Oscar kırmızı halısında duyurdu!

Ünlü oyuncu hamilelik haberini Oscar kırmızı halısında duyurdu!