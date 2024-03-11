Dolar bugün kaç TL?

Piyasalar cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi.

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Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 102.358’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.038’i gördü. Bugün dolar endeksi 102.691 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.069 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 31.96’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.00 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.92, en yüksek ise 32.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.10 lira ile yükseliyor.