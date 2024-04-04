Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceğine odaklanmış durumda.

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FED BAŞKANI POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Öte yandan geçtiğimiz gün piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına kilitlenmişti. Fed Başkanı Jerome Powell gelecek verileri değerlendirmek için vakitleri olduğunu söyledi, beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verilerin genel resmi değiştirmediğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ SERT DÜŞTÜ

Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksinde sert düşüş görüldü. Dün 104.800’ün üzerinde seyreden dolar endeksi 104.227’ye kadar geriledi.

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Bugün dolar endeksi 104.155 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.369 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 31.92’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 31.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.89, en yüksek ise 31.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.74 lira ile primli seyrediyor.