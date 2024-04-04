Gram altın rekor kırdı

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceğine odaklanmış durumda.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz gün piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına kilitlenmişti. Fed Başkanı Jerome Powell gelecek verileri değerlendirmek için vakitleri olduğunu söyledi, beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verilerinin genel resmi değiştirmediğini söyledi.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Powell’ın açıklaması sonrası ralliye devam eden ons altın 2 bin 300 doları aşarak yeni rekora ulaştı. Bugün ons altın gerileyerek 2293 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2293 dolar, en yüksek ise 2304 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Öte yandan ons altın fiyatındaki sert yükseliş yurt içinde gram altının rekor kırmasına yol açıyor. Gram altın bugün 2367 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın şu sıralarda gerileyerek 2355 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2354 lira seviyesi görüldü.