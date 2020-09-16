16.09.2020 - 07:41 |
Dolar bugün ne kadar?
Dolar/TL güne 7.48 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası kararı izlenecek.
Piyasaların ABD Merkez Bankası( Fed) faiz kararını bekleyeceği güne dolar/TL 7.48 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.87 seviyesinden açılış yaptı.
Fed'in TSİ 21.00'de sonuçları açıklanacak toplantısında faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler Fed'in faizi %0,00-0,25 aralığında tutacağını tahmin ediyorlar.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek (21.30).
Fed'in faiz kararıyla birlikte makro ekonomik tahminleri de açıklanacak.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN