Dolar bugün ne kadar?

ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yukarı yöne taşıyor. ABD’de dün açıklanan perakende satış rakamlarının beklentilerin çok üzerinde artmasının ardından dolar endeksi ve tahvil faizinde sert yükseliş görüldü.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ

Dün dolar endeksi 103.274 seviyesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.274 ile sert yükseliş gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi böylelikle 24 Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Dolar endeksi bugün 103.122 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.188 ile aşağı yönlü seyrediyor.

FED ÜYESİNDEN FAİZ MESAJI

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari “Faiz artışlarını tamamladık demek için hazır değilim. Ancak doğru yolda ilerlediğimizi söylemek için pozitif işaretler görüyorum. Daha fazlasını yapıp yapmayacağımıza karar vermek için biraz daha bekleyebilir, daha çok veriyi görebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

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Fed üyesi Kashkari’den faiz artışlarının sonlanmadığına yönelik açıklamalar da piyasalarda fiyatlamaları etkiledi.

PİYASALAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarında olacak. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkarmıştı.

Piyasalar Fed toplantı tutanaklarında ileriye dönük faiz artırımlarına ilişkin sinyalleri arayacak.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 27.06 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.00, en yüksek ise 27.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.55 lira ile hafif primli seyrediyor.