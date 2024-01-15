Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD ekonomisindeki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi ABD’de enflasyon ve ÜFE verileriydi.

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ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.4, aylık bazda ise 0.3 oranında artış gösterdi.

ABD’de yıllık enflasyonun 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyordu. Çekirdek tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD’DE ÜFE GERİLEDİ

Öte yandan cuma günü piyasaların gözü ABD ÜFE verisindeydi. ABD’de üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde düşüş yaşanması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine mart ayında başlayacağı tahminlerini destekledi. Bu gelişmeyle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde baskı oluşturdu.

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Dolar endeksi bugün 102.371 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.941 ile aşağı yönlü seyrediyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.00, en yüksek ise 30.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.03 lira ile primli seyrediyor.