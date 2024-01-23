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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.25’in üzerinde başladı.

23.01.2024 - 09:24 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı belirsizliği piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. 

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Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius'tan gelen martta bir faiz indiriminin "mantıklı" olabileceği değerlendirmesi ve Bill Gross'un yakın zamanda faiz indirimi çağrıları dolar endeksinde düşüşe yol açtı.

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Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününde 103.067 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.113 seviyesinde bulunuyor.

BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN 

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD'de yarın açıklanacak PMI, perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH büyümesi ve cuma günü açıklanacak çekirdek PCE verisinde olduğunu belirtiyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 30.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.13, en yüksek ise 30.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.06 lira ile primli hareket ediyor. 

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