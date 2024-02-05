Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi.

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Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından piyasalar hareketlendi.

POWELL’DAN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek, dikkatli hareket edeceklerini ifade etti.

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Cuma günü dolar endeksi 104 seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği aştı. Endeks bugün 104.032 ile yatay seyrediyor. Cuma günü yüzde 4.054’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.071 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

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Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 30.53 liradan işlem görüyor. Dolar/TL cuma günü 30.49 liradan kapanmıştı.

Dolar/TL’de bugün en düşük 30.39, en yüksek ise 30.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.00 lira ile yatay seyrediyor.