Dolar bugün ne kadar oldu?

Yurt dışı piyasalarda gözler Fed’in ocak ayındaki toplantısına ait tutanaklardaydı. Dün saat 22.00’de Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda faiz indirimine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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FED TUTANAKLARINDA ÜYELERDEN FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞESİ

Fed tutanakları politika yapıcıların faizleri çok erken düşürme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ayki toplantıda daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmanın risklerinin aksine, faiz oranlarını çok erken düşürme ve fiyat baskılarının yerleşmesine izin verme konusundaki endişelerini dile getirdi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 103.720’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.311 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 31.00 seviyesinden başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.91, en yüksek ise 31.08 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.76 lira ile primli hareket ediyor.