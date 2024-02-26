Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor.

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Bu hafta yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

Perşembe günü 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

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Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün yatay seyrederek 103.893’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.228 ile geriliyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 31.03'ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.10 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.03, en yüksek ise 31.33 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.71 lira ile primli hareket ediyor.