Gram altında yeni rekor

Yurt içinde gözler gram altın fiyatında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü 2038 lirayı görerek rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden rekor tazeledi.

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Haftanın ilk işlem gününe 2032 liradan başlayan gram altın 2048 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2036 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2028 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Cuma günü 2041 dolara kadar yükselen ons altın haftayı 2036 dolardan kapatmıştı. Ons altın pazartesi gününe 2036 dolardan başladı. Şu sıralarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2029 dolar seviyesi görüldü.

BU HAFTA GÖZLER ABD’DE

Öte yandan bu hafta yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

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Perşembe günü 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.