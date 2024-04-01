Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğini açıklamasıyla birlikte para ve emtia piyasaları hareketlenmişti.

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Dolar endeksi cuma günü 104.727 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi bugün 104.520 ile yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.200 ile hafif geriliyor.

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.39’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.34, en yüksek ise 32.53 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.03 lira ile yatay seyrediyor.