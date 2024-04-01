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Uzmanpara Gram altın yeniden rekor kırdı
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Gram altın yeniden rekor kırdı

Geçen haftanın son işlem gününde rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde de rekor serisini sürdürdü. Gram altın fiyatı bugün bir eşiği daha aştı. İşte detaylar... 

01.04.2024 - 10:37 | | UZMANPARA
Gram altın yeniden rekor kırdı

Küresel çapta güvenli liman altına olan talep artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğini açıklamasıyla birlikte altın fiyatları 2024 yılında oldukça güçlü bir performans sergiliyor. 

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ONS ALTINDAN YENİ REKOR 

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tatil nedeniyle piyasalar kapalıydı. Ons altında perşembe gününden başlayan alımların etkisiyle birlikte 2236 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yeni haftada ise ons altın yeni bir rekora imza attı. 

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Haftaya 2234 dolardan başlayan ons altın 2265 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Ons altın şu sıralarda 2263 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2234 dolar seviyesi test edildi. 

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ 

Öte yandan ons altının rekor üstüne rekor kırması yurt içinde gram altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesine yol açıyor. Geçen hafta gram altın fiyatı 2337 lira seviyesine kadar yükselmişti. 

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Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe 2327 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde 2362 lira seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralarda 2359 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2325 lira seviyesi görüldü.

Gram altın yeniden rekor kırdı
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