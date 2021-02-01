Dolar çakıldı! Cüneyt Paksoy yorumladı

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.

Dolar/TL yeni haftaya da düşüşle başladı ve 7.20 seviyesini test etti.

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Stratejist Cüneyt Paksoy, gerileyen kur ile ilgili şunları söyledi:

"Son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sunumunda verdiği detaylar, şu ana kadar uyguladığı politikaları altını çizerek kuvvetlendirince zaten Merkez Bankası lehinde olan piyasa refleksi biraz daha belirginleşmiş oldu. Son dönemde gelen raporların tamamında Merkez Bankası'nın bu duruşu Merkez Bankası'na manevra alanı ve kredibilite kazandırırken dolar/TL tarafında da TL'nin değerlenmesi yönünde kısa vadeli bir güç oluşturuyor.

Merkez Bankası duruşu devam ettikçe, yapısal reformlarla Türkiye hikayesi güçlendirildikçe, ve dolar endeksi global ölçekte yeni bir güçlü dolar görünümü oluşturmadıkça TL'de yukarı yönlü ara ara tepkiler gelse de aşağı yönlü seyir bir süre daha devam edebilir. En azından kısa vadede kazanılan oynaklığın azalması ve belirginliğin artması olmuştur. ABD-Türkiye ilişkileri de önümüzdeki dönem belirli bir iletişim kanalı içinde ilerledikçe kurdaki dengelenmenin devam ettiğini ve güçlendiğini görebiliriz. Bu yabancı algısına da pozitif etki yapmaya devam eder. Teknik olarak 7.30 yukarı yönlü gitmedikçe, 7.20 altında 7-7.10 bandı potansiyel olabilir. 7.30 üzerinde de 7.45-7.55 bandı önemli direnç eşiği olmuştur. Buraya kadar gelecek her hareket tepki olarak etiketlenir."