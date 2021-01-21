Dolar faiz kararı sonrası geriledi

TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.

TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.

Analistler, TCMB'nin "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı" vurgusu ve "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

TCMB kararının ardından döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'daki banka hisseleri de şu dakikalarda ortalama yüzde 2 primle işlem görüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.578 seviyesinde dengelendi.

Analistler, günün kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.