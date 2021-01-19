Dolar fiyatlarında son durum!

Dün, en düşük 7,4804, en yüksek 7,5441 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,4804'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,4660'tan işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0310'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,1580'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 90,7 seviyesinde, euro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0,2 artışla 1,2095 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksi ile Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.