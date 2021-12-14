Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar kaç liradan işlem görüyor?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL güne 13.80 liranın üzerinde başladı.

14.12.2021 - 09:59 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yükselmeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedefine yönelik kararlı duruşunu her söyleminde dile getiriyor. Fed’in enflasyonu aşağıya çekebilmek için sıkı para politikasına yönelik hamle yapması bekleniyor.

Fed toplantısında varlık alım programında azaltımın hızlandırılması ve faiz artışının erken bir tarihe çekilmesi öngörülüyor.

Kritik toplantıda Fed’in şahin mesajlar vermesi durumunda dolar güçlenebilir ve faizsiz bir varlık olan altın fiyatı düşebilir.

Fed toplantısı öncesi dolar endeksi bugün yatay seyrederek 96.248 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 13.87 liradan başlayan dolar kuru 14.66 lirayı aşarak rekor kırdı. Tarihi zirvesine ulaştıktan sonra geri çekilen dolar/TL, 13.79 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne 13.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 14.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.81 lira, en yüksek ise 14.38 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 16.22 liradan işlem görüyor.

Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Erkek modasında trendleri takip edin!
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Sahte içki can almaya devam ediyor! Korkutan bilanço
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
'Sadakatsiz’de şok final! ‘Bu sefer gerçekten yandın Derin’
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Kahramanmaraş'ta Meral Akşener'e HDP tepkisi
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Erkek modasında trendleri takip edin!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin sırrı çözüldü! 1950'lere kadar...

Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin sırrı çözüldü! 1950'lere kadar...

Korku dolu dakikalar! Büfeyi silahla bastılar

Korku dolu dakikalar! Büfeyi silahla bastılar