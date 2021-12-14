Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yükselmeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedefine yönelik kararlı duruşunu her söyleminde dile getiriyor. Fed’in enflasyonu aşağıya çekebilmek için sıkı para politikasına yönelik hamle yapması bekleniyor.

Fed toplantısında varlık alım programında azaltımın hızlandırılması ve faiz artışının erken bir tarihe çekilmesi öngörülüyor.

Kritik toplantıda Fed’in şahin mesajlar vermesi durumunda dolar güçlenebilir ve faizsiz bir varlık olan altın fiyatı düşebilir.

Fed toplantısı öncesi dolar endeksi bugün yatay seyrederek 96.248 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 13.87 liradan başlayan dolar kuru 14.66 lirayı aşarak rekor kırdı. Tarihi zirvesine ulaştıktan sonra geri çekilen dolar/TL, 13.79 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne 13.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 14.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.81 lira, en yüksek ise 14.38 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 16.22 liradan işlem görüyor.