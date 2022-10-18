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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.56’nın üzerinde başladı.

18.10.2022 - 09:20 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında arttı. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti.

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Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.53, en yüksek ise 18.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.31 lira seviyesinde seyrediyor.

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