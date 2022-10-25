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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.57'nin üzerinde başladı.

25.10.2022 - 09:15 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. Fed’in 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

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DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.57'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.53, en yüksek ise 18.62 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.38 liradan işlem görüyor.

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