Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. Fed’in 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

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DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.57'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.53, en yüksek ise 18.62 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.38 liradan işlem görüyor.