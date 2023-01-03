Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün Noel tatili sebebiyle ABD ve yurt dışı piyasalarının kapalı olmasıyla birlikte dolar endeksi ve tahvil faizi sakin bir seyir izlemişti.

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Dün 103.494 seviyesinden işlem gören dolar endeksi bugün 104.859’a kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 3.831 seviyesindeyken, bugün yüzde 3.735’e kadar geriledi.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.64, en yüksek ise 18.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.79 lira ile geriliyor.