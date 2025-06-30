'Çin daha az güvercin bir ton belirledi'

Goldman Sachs'ın ekonomik araştırma bölümünden birkaç üye, PBoC'nin geçen haftaki 2. çeyrek para politikası kurulu toplantısında 1. çeyreğe kıyasla daha az güvercin bir ton benimsediğini söyledi.

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Çin Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmesini daha önce “istikrarı korurken ilerleme kaydediyor” şeklindeyken, “olumlu ivme gösteriyor, duyarlılıkta sürekli iyileşme var” şeklinde güncelledi.

Çin Merkez Bankası ayrıca “uygun olduğunda zorunlu karşılık oranı ve politika faizini düşürme” ifadesini “politika gevşemesinin hızını ve yoğunluğunu belirlemede esneklik kullanma” ile değiştirdi.

Goldman Sachs, bu değişikliklerin nispeten iyimser bir büyüme görünümü ile birlikte daha fazla gevşeme önlemlerine yönelik temkinli ve kalibreli bir yaklaşımı yansıttığını da savundu.