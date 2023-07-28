Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz günlerde Fed faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz oranı 22 yılın zirvesine çıkmış oldu.

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POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi. Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söyledi.

Fed'in eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirten Powell, ancak Komite'nin faizleri sabit tutmasının da ihtimali dahilinde olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksi düşüşe geçti.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.92’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.90, en yüksek ise 26.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.58 liradan işlem görüyor.