Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Banka faizi 23 yılın zirvesinde bırakırken, bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korudu.

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ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda Fed’in faizi daha uzun süre yüksek tutabileceği fiyatlanıyordu. Fed’in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi hareketlendi.

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Perşembe günü 103.172 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi cuma günü 104.496’ya yükseldi. Cuma günü ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.198 seviyesine kadar geriledi.

Yeni haftanın ikinci işlem gününde ise dolar endeksi 104.149 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.241 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.17 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.08, en yüksek ise 32.17 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.94 lira ile hafif primli seyrediyor.