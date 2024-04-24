Dolar kaç liradan işlem görüyor?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta para ve emtia piyasalarında sert hareketler görülmüştü. Bu hafta ise İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman varlıklarda sert satışlar görüldü. Özellikle haftanın ilk iki işlem gününde altın ve petrol fiyatlarındaki kayıp dikkat çekti.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan dün 105.614 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 105.856 ile hafif primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.627 ile yükseliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.52’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.54 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.45, en yüksek ise 32.58 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.81 lira ile hafif geriliyor.