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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 35,3490 seviyesinden işlem görüyor.

02.01.2025 - 10:39 | | AA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Salı günü yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,3647'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,3490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,7390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 44,2850'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 108,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

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Analistler, 2024 yılında enflasyonla mücadelede önemli bir yol alındığını belirterek, bu yıl gözlerin büyük ekonomilerin izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildiğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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