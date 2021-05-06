Dolar ne kadar?

Dün, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 8,3167'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,3280'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 10,0250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,5780'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 91,2 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,14 artışla 1,2024'ten alıcı buluyor.

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,5730 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi piyasaların yön arayışında olduğunu aktardı.

Bugün, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.