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14.09.2020 - 11:59 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,4910'dan işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
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Cuma günü en düşük 7,4394, en yüksek 7,4807 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4763'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 8,8874'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,6290'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 93,01 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1864'ten işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde sanayi üretim verisinin beklentilerin sınırlı altında kaldığını, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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