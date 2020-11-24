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24.11.2020 - 11:42 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,88 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
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Dün, en düşük 7,6424 en yüksek 7,9559 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 7,8872'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bugün açıkladığı Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi kararı sonrası 7,8533'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8790'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,3675'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,5430'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 92,2 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1875 seviyelerinde bulunuyor.

 Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

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