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02.12.2020 - 10:47 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,81 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
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Dün, en düşük 7,8316 en yüksek 7,9172 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 7,8316'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,8090'da işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,4320'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 10,4770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 7 ayın en düşük seviyesi olan 91,1 seviyesini görürken, avro/dolar paritesi de yüzde 1,2 artışla 1,2076'ya çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini belirtti.

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