CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar ne kadar oldu?
10.12.2020 - 10:52 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8330 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
ABONE OL

Dün en düşük 7,7933, en yüksek 7,8525 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 7,8250'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8330'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 10,4450'den satılıyor. Dolar endeksi, yatay seyirle 91 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2098'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, Brexit görüşmeleri ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, ECB kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır?

İşten çıkarılana yeni hak! 31 Aralık son gün...

İşten çıkarılana yeni hak! 31 Aralık son gün...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

190 inşaat işçisinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 2 gözaltı

190 inşaat işçisinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 2 gözaltı

Sıradaki Haber