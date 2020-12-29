Dolar ne kadar oldu?

Dün en yüksek 7,5897 ve en düşük 7,4075 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kaybıyla 7,4475'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,4280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,0360'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 90,08 seviyesinde dengeledi. Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2240'a çıktı.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.