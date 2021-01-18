Dolar ne kadar oldu?

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,3567, en yüksek 7,5102 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4623'ten tamamladı.

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Dolar/TL haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kur şu dakikalarda 7.50 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda 9,07 seviyesinde.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,8 seviyesinde, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2080 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.