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20.01.2021 - 10:03 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar yeni güne dalgalı bir seyirle başladı. Dün 7,48 TL seviyesinde işlem gören Dolar/TL şu dakikalarda 7,44 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
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Dün, en düşük 7,4186, en yüksek 7,4881 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,4661'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,4415'ten işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0450'den,, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1670'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 90,3 seviyesinde, euro /dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2150 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da gerçekleştirilecek yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olduğunu söyleyen analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

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