Dolar ne kadar oldu?

Dün en düşük 8,0720 ve en yüksek 8,1339 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,1159'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 8,1510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,7980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 11,3640'tan satılıyor.

Nisan başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendine dün son veren dolar endeksi, yeniden 91 sınırının üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 değer kazancıyla 91,3 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 1,2005 seviyesinde alıcılı buluyor.

Analistler, ABD-Rusya gerilimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi gibi faktörlerin TL varlıkları baskıladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, sürdürülebilir finansa ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 8,1550 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.