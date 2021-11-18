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Dolar ne kadar oldu?

Güne 10.74 liradan başlayan dolar/TL 11.29 lira seviyesine kadar çıktı. Şu dakikalarda dolar kuru 10.98 lira seviyesinde işlem görüyor.

18.11.2021 - 17:11 |
Dolar ne kadar oldu?

Geçtiğimiz güne 10.34 liradan başlayan dolar/TL, 10.69 lirayı aşmış ve 10.33 lira seviyesinde günü kapatmıştı. Dolar/TL bugüne ise 10.74 liradan başladı.

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Dolar kuru bugün öğleden sonra 11.29 liraya kadar çıktı. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 10.45 lira, en yüksek ise 11.29 lira seviyeleri görüldü.

Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0.46 oranında yükselişle 1.61 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi ise 95.7 ile sakin seyrediyor.

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