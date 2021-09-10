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Dolar sakin seyrediyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,43 seviyelerinde işlem görüyor.

10.09.2021 - 10:50 | | AA
Dolar sakin seyrediyor

Dün, 8,52 seviyesine kadar çıkmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,4365 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4325 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,10 azalışla 9,9820'den, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 11,6950'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 92,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1840'tan işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının endişe edildiği kadar şahin olmaması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını söyledi.

Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yakından takip edileceğini bildirdi.

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